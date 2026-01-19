«Заговорили о мире». В Норвегии объяснили смену тона Евросоюза по отношению к Путину

Европейские лидеры все чаще упоминают возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине, и эта смена тона показывает поражение Запада. Таким мнением поделился профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube‑канала .

Профессор связал появление миролюбивых формулировок с провалами на поле боя. По его словам, дипломаты вспоминают о диалоге тогда, когда военные планы буксуют.

«Когда вы проигрываете войну и приходит время положить ей конец, тогда необходима дипломатия. В этом случае необходимо признать взаимные интересы в области безопасности. Поэтому можно было ожидать отхода от этих нарративов о борьбе добра и зла, где переговоры невозможны», — заявил Дизен.

Профессор заметил, что европейские политики долго строили картину конфликта как схватку абсолютного «добра» с абсолютным «злом» и под эту схему подгоняли отказ от любых контактов с Москвой. Теперь, предположил он, они вынужденно отступили от этой линии.

Дизен предположил, что новый тон может сыграть и конструктивную роль: изменение риторики дает шанс положить конец этому конфликту дипломатическим путем. Но при условии, если в ЕС действительно перейдут от лозунгов к обсуждению реальных интересов безопасности.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией как с соседом».