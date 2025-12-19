Посол Корчунов: норвежцы в шоке от Рютте, заискивающего перед Трампом на камеру

В Норвегии политобозревателей шокировало подхалимское поведение генерального секретаря НАТО Марка Рютте, заискивающего перед президентом США Дональдом Трампом. С тех пор, как на саммите альянса генсек обратился к американскому лидеру, назвав его «папочкой», заявил РИА «Новости» посол России в Осло Николай Корчунов.

«Местные политобозреватели в шоке от голландца [Рютте] с тех пор, как тот на саммите альянса под камеру назвал Трампа „папочкой“, а потом не раз отличался самой грубой лестью», — сказал российский дипломат.

Корчунов напомнил, что, по мнению экс-представителя Норвегии при НАТО Кая Эйде, заявления Рютте непоследовательны и направлены на нагнетание чрезмерного страха войны в Европе.

Норвежский дипломат заметил, что у генсека НАТО имеется недостаток мудрости и глубины. Он слишком поверхностный, выдает перед СМИ «яркую отсебятину», а не излагает взвешенные, упорядоченные и согласованные подходы всей организации. Эйде отметил, что Рютте в альянсе служит всего лишь секретарем, а не генералом. Корчунов подчеркнул, что к такой оценке и добавить то нечего.

Важно и то, что норвежские власти никак не прокомментировали заявление Рютте о срочном наращивании оборонных расходов странами альянса. Вероятно, решили не выносить сор из избы. Генсек обосновал это тем, что такие действия позволят избежать войны «масштаба той, что пережили деды и прадеды».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Рютте умный и системный человек, но «что он несет». Его возмутили слова генсека альянса о войне с Россией.