«Что он несет». Путин высказался о речах генсека НАТО Рютте

Путин: генсек НАТО Рютте умный человек, но что он несет

Президент России Владимир Путина назвал генсека НАТО Марка Рютте умным и системным человеком, но выразил недоумение его высказываниями. Речь об этом зашла в рамках прямой линии, которая проходит в Гостином Дворе в Москве.

Путин отметил, что лично знаком с Рютте, который ранее был премьер-министром Нидерландов. Он добавил, что экономика этой страны находится в хорошем состоянии, и это часть заслуги Рютте.

«Умный, системный и эффективный человек, я его знаю. Но что он несет! Мне хочется спросить: ты читать-то умеешь? <… > Почитай новую стратегию нацбезопасности США», — отметил Путин.

Российского лидера возмутили слова генсека НАТО о войне с Россией. Он напомнил, что ключевым игроком альянса являются США.

Запад с помощью антироссийских выпадов пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявил Путин. Подобные высказывания звучат ради создания образа врага, но все были бы в выигрыше, если бы работали вместе.