Норвежские солдаты замерзнут из-за помощи Украине: в армии просто не хватает экипировки

Из-за помощи Украине у норвежской армии не хватает теплой одежды и другого снаряжения для зимних условий. Об этом написал журнал Forsvarets forum , который издают ВС страны.

Внутренние отчеты указывают на нехватку термобелья, балаклав, шлемов, обуви и средств защиты органов слуха.

Киев получает огромное количество снаряжения. Из-за этого норвежской бригаде «Север» пришлось остановить масштабные учения — у военных не оказалось подходящей одежды.

«Мы опасаемся, что у них недостаточно хорошего снаряжения, чтобы согреть шею. Когда так холодно и мы собираемся весь день находиться на улице, очень удобно иметь при себе шарф», — сказал начальник Северной бригады Терье Брюейгард.

Начальник штаба ВМС Роберт Хансен, в свою очередь, подчеркнул, что Норвегия вносит значительный вклад в помощь Украине, но это ставит под сомнение способность страны поддерживать собственную боеготовность.

Ранее на заседании в формате «Рамштайн» 15 западных стран обязались выделить средства на приобретение оружия для Украины. Правительство Германии выделит 11,5 миллиарда евро на укрепление системы ПВО Украины, а Великобритания — 600 миллионов фунтов. Канада закупит для этих целей дроны на 30 миллионов долларов, а Нидерланды потратят 700 миллионов евро.