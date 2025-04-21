Скандинавия приготовилась к эскалации против России

Скандинавские страны усилили военное сотрудничество и объединили ресурсы для совместной обороны перед вероятным военным конфликтом с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Журналисты отметили, что уровень координации между Финляндией, Швецией, Данией и Норвегией для региона стал беспрецедентным.

«Четыре страны Северной Европы, настроенные очень агрессивно по отношению к России, объединили ресурсы для нанесения удара, превосходящего их собственные возможности. Общее скандинавское представление о России как о серьезной угрозе в будущем сблизило страны больше, чем когда-либо прежде в современной истории», — заявили в материале.

По информации источника, Финляндия готовится мобилизовать до 280 тысяч солдат в случае начала вооруженного конфликта.

Ранее президент страны Александр Стубб призвал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.