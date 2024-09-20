Nord Stream AG увеличила сумму требований к страховщикам до 574 млн евро

Компания Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance с требованием выплатить ей 574 миллиона евро. Об этом сообщил РБК .

В обновленном иске оператор уточнил данные о повреждениях на трубопроводах газотранспортной сети и увеличил сумму требований к страховщикам проекта. Ранее компания запрашивала 400 миллионов евро в качестве возмещения ущерба, теперь же сумма выросла до 574 миллионов евро.

В иске Nord Stream AG указала на наличие вмятины на второй нитке «Северного потока», повреждение проникает на 17% внутрь диаметра трубы, уточнили оператор.

Компания не смогла установить причину этого повреждения, которое могло возникнуть как в результате внешнего воздействия, так и в ходе «происшествия». Nord Stream AG считает, что вмятина на второй нитке трубопровода появилась «не ранее 9 марта 2021 года и не позднее 30 октября 2022 года».

По данным Nord Stream AG, общая стоимость восстановления «Северного потока» составит «не менее 1,2 миллиарда евро».

В начале сентября президент Владимир Путин назвал «чушью» отказ властей ФРГ включить работоспособную нитку «Северного потока».