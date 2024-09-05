«Шизофрения, чушь». Путин — об отказе Германии включить рабочую нитку «Северного потока»

Путин назвал шизофренией отказ Германии включить нитку «Северного потока»

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин пришел в недоумение из-за отказа германских властей включить работоспособную нитку «Северного потока» и назвал это чушью. Его слова передала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что германская сторона могла бы договориться с РФ и получать по этой ветке газ. Однако по каким-то причинам они этого не делают.

«Получать через Украину, через „Турецкий поток“ могут, а по дну Балтийского моря не могут. Это шизофрения, чушь», — сказал президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее официальный представитель кабмина Германии Кристиане Хоффманн выразила надежду на помощь Украины в расследовании по «Северным потокам». По ее словам, сотрудники немецкой генеральной прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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