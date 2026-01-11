Нобелевский комитет опроверг возможность передачи Трампу чужой премии

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не сможет передать президенту США свою Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет .

Согласно правилам, передать награду другому лицу нельзя.

«Отменить Нобелевскую премию мира нельзя. Ни в завещании Альфреда Нобеля, ни в уставе Нобелевского фонда нет упоминания о такой возможности»,— отметили в пресс-службе комитета.

Мачадо выразила готовность передать свою премию мира американскому президенту Дональду Трампу после военной операции США в Венесуэле. Войска выкрали из латиноамериканской страны ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Супружескую чету доставили в Нью-Йорк и отдали под суд. Первое судебное заседание прошло в январе, второе состоится в марте. На суде Мадуро заявил, что не признает вину.

Ранее Трамп заявил, что Норвегия «по глупости» не вручила ему Нобелевскую премию мира. Он уточнил, что этот факт его совсем не беспокоит.