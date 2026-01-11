Нобелевский комитет опроверг возможность передачи Трампу чужой премии
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не сможет передать президенту США свою Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет.
Согласно правилам, передать награду другому лицу нельзя.
«Отменить Нобелевскую премию мира нельзя. Ни в завещании Альфреда Нобеля, ни в уставе Нобелевского фонда нет упоминания о такой возможности»,— отметили в пресс-службе комитета.
Мачадо выразила готовность передать свою премию мира американскому президенту Дональду Трампу после военной операции США в Венесуэле. Войска выкрали из латиноамериканской страны ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
Супружескую чету доставили в Нью-Йорк и отдали под суд. Первое судебное заседание прошло в январе, второе состоится в марте. На суде Мадуро заявил, что не признает вину.
Ранее Трамп заявил, что Норвегия «по глупости» не вручила ему Нобелевскую премию мира. Он уточнил, что этот факт его совсем не беспокоит.