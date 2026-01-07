Трамп заявил, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию по глупости
Президент США Дональд Трамп отметил, что Норвегия «по глупости» не вручила ему Нобелевскую премию мира, но добавил, что это его не тревожит. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Я в одиночку завершил восемь войн, но Норвегия, член НАТО, по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней», — отметил он.
Трамп часто говорил, что заслуживает Нобелевской премии мира. Но 10 октября 2025 года Нобелевский комитет объявил: премию получила бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо. Она удостоилась ее за работу по продвижению прав жителей Венесуэлы, а также борьбу за демократию.
Ранее американский дилер заявил, что Китай и Россия якобы не будут бояться НАТО, если в блоке не станут участвовать Соединенные Штаты. По словам Трампа, США — единственная страна, вызывающая страх у Москвы и Пекина. Он также утверждает, что без его участия Россия захватила бы всю Украину.