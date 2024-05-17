Нижняя палата конгресса США запретила Байдену отказывать Израилю в оружии | 360°

Мир 17 мая 2024, 06:31 Нижняя палата конгресса США запретила Байдену отказывать Израилю в оружии Палата представителей США приняла закон о поставках оружия Израилю Israel Defense Forces/XinHua / Global Look Press

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Члены палаты представителей США одобрили законопроект, который разморозит поставки вооружений Израилю. Теперь инициативу рассмотрят в сенате, сообщил Courthouse News Service.

Закон о поддержке помощи в сфере безопасности Израиля поддержали 224 члена нижней палаты американского парламента, против выступили 187 конгрессменов. Если вслед за палатой представителей его одобрит сенат, Белому дому придется возобновить поставки вооружений и впредь он не сможет отказывать в них. В случае сопротивления со стороны президента Джо Байдена Госдеп и Пентагон лишат части финансирования.

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«Поскольку законопроект вряд ли будет принят сенатом, усилия республиканцев могут в значительной степени равнозначны политическому символизму», — заявил автор статьи.

Поводом к рассмотрению законопроекта стали заявления Байдена об ограничении поставок. Президент признал ответственность США за бомбардировки сектора Газа.