Байден назвал условие, при котором США ограничат поддержку Израиля | 360°

Мир 09 мая 2024, 15:21 Байден назвал условие, при котором США ограничат поддержку Израиля Байден: США ограничат поддержку Израиля при вторжении в Рафах Michael Reynolds / Global Look Press

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Президент США Джо Байден заявил, что в случае вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафах американская администрация не будет поставлять ей оружие. Его слова передал телеканал CNN.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие», — заявил Байден.

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По его словам, США в декабре 2023 года поставили Израилю бомбы. ЦАХАЛ использовал их в секторе Газа, в результате чего погибли гражданские лица.

Накануне в Минобороны США заявили о пересмотре плана поставок Израилю военной помощи. Причиной такого решения в ведомстве назвали события в Рафахе.

В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ планирует войти в Рафах, чтобы уничтожить членов радикального движения ХАМАС. Израильские военные уже начали точечную операцию в этом городе.