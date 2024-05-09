Байден признал причастность США к гибели мирных жителей в секторе Газа | 360°

Мир 09 мая 2024, 02:52 Байден признал причастность США к гибели мирных жителей в секторе Газа CNN: Байден признал, что мирные жители сектора Газы погибли из-за авиабомб США РИА «Новости»

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США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа, так как израильские военные использовали поставленные им американские вооружения. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Джо Байден.

«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб», — заявил он.

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Американского лидера спросили про «2000-фунтовые авиабомбы», поставки которых приостановили на время. Причина — опасения, что израильская военная операция в секторе Газа затронет густонаселенный город Рафах.

Телеканал назвал заявление Байдена «поворотным моментом» в израильско-палестинском конфликте, так как он впервые сообщил о том, что поставки вооружений будут зависеть от действий Израиля.

Кроме того, слова о бомбах расценили как «решительное признание роли США в войне».

Ранее экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал, что ЦАХАЛ пытается ограничить пути поставок оружия для ХАМАС.

До этого востоковед Борис Долгов предположил, что Израиль будет и дальше наращивать удары по анклаву. Только это не поможет израильтянам добиться поставленных целей.