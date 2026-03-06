Судно, как отметили в редакции издания, «нарушало правила». По танкеру ударил дрон КСИР. После этого на борту начался пожар.

Иранская сторона пока не уточняет название судна и то, какой стране оно принадлежит.

Иран закрыл Ормузский пролив после атаки со стороны США и Израиля. Во вторник, 3 марта, беспилотный катер ударил по нефтяному танкеру, взрыв в машинном отделении также привел к пожару. Экипаж пришлось эвакуировать.

На следующий день через тот же пролив, узкий канал у южного побережья Ирана, не прошло ни одного нефтетанкера. Обычно здесь скапливаются очереди из 60 и более судов — через Ормузский пролив проходит 20% мировых запасов нефти.

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить государственную страховку и военно-морское сопровождение для обеспечения бесперебойного движения судов. Телеканал CNN указывал, что крупнейшие компании-логисты пока больше верят угрозам Ирана, чем американским обещаниям.