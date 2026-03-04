Трамп пообещал военное сопровождение кораблей при прохождении Ормузского пролива

Военные корабли США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», — написал американский лидер.

Также Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана.

На данный момент в территориальных водах Ирака застряли семь танкеров. Судна опасаются входить в Ормузский пролив. Также заморожено движение по трем судоходным линиям из Китая, танкеры не могут добраться до Ирака. В Службе морских портов страны сообщили о росте тарифов на морские перевозки на 60%, причиной тому послужило повышение стоимости страховки.

Накануне КСИР пригрозил, что сожжет любой нефтяной танкер, рискнувший зайти в Ормузский пролив. В Корпусе заявили, что «ни капли нефти не выйдет за пределы региона».