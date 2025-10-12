Американский лидер Дональд Трамп продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в интервью президента США каналу Fox News Трамп явно ушел от ответа на вопрос о ситуации с Украиной и перевел тему на позитивное влияние пошлин на имидж государства.

«Произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. <…> Никому вы больше не нужны», — сказал Соскин.

Он добавил, что у украинского лидера Владимира Зеленского была возможность положить конец конфликту, поехав в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным после саммита на Аляске, однако он ее упустил.

«Тем не менее, все проспали, думали, что Европа что-то даст», — добавил экс-советник Кучмы.

Ранее в Раде заявили о страшной задумке главы киевского режима. Он приступил к реализации тактики выжженной земли.