Действия США в Венесуэле назвали опасным прецедентом

Президент Бразилии да Силва назвал опасным прецедентом действия США в Венесуэле

Действия американских военных в Венесуэле являются опасным прецедентом для международного сообщества. Об этом в социальной сети X написал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Взрывы на территории Венесуэлы и захват президента переступают неприемлемую черту. Такие действия представляют серьезное оскорбление суверенитета Венесуэлы и чрезвычайно опасный прецедент для всего международного сообщества», — подчеркнул он.

Военные США в ночь на 3 января устроили массированный обстрел Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп заявил, что спецслужбы в ходе атаки захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Глава республики вместе с женой стали обвиняемыми по уголовному делу о терроризме, наркотиках и угрозах США. Дело отправили на рассмотрение в Южный окружной суд Нью-Йорка.