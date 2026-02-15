Госсекретарь США Марко Рубио унизил лидеров стран Евросоюза, отказавшись от встреч на Мюнхенской конференции по безопасности. Он указал на их истинную роль в разрешении украинского кризиса, сообщил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X .

«Европейцы на самом деле просто собираются и рассуждают на тему, над которой они не имеют никакого контроля», — заявил он.

Получив отказ от Рубио вместе обсудить конфликт на Украине, лидеры стран ЕС, по мнению экономиста, выглядели жалко. Его опечалило, что они не способны это осознать.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась 13 февраля. На ней Рубио планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заверил, что США не выйдут из дипломатического процесса, став единственной страной, сумевшей усадить за стол переговоров обе стороны конфликта.