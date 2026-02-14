США не выйдут из переговоров по урегулированию на Украине

Соединенные Штаты не выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом агентству Bloomberg заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным. К сожалению, оно может не принести результатов, [но] я надеюсь, что принесет», — подчеркнул он.

Рубио назвал США единственной страной, которая смогла привлечь обе стороны конфликта к обсуждению достижения мира на основе переговоров.

Журнал The Atlantic 12 февраля допустил, что американский президент Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине на фоне усиления предвыборной кампании в конгрессе.

Ранее Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского сделать шаги к урегулированию конфликта и заявил о заинтересованности России в мирном решении.