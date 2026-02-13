Рубио анонсировал встречу с Зеленским в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил журналистам перед отправлением в Мюнхен на международную конференцию по безопасности.

«Думаю, да. Думаю, он будет там и у нас будет возможность увидеться с ним. По-моему, это в моем расписании, это не на 100% точно, но я уверен, что так и будет», — привел слова Рубио ТАСС.

Он уточнил, что в ходе европейской поездки посетит Германию, Венгрию и Словакию.

Отвечая на вопрос о возможном обсуждении с лидерами Венгрии и Словакии отказа от закупок российских энергоносителей, госсекретарь не стал раскрывать детали, сказав, что США проведут с ними «соответствующие переговоры».

Конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля. Участие подтвердили более 50 глав государств и почти 100 министров. В Мюнхен также прибудут глава МИД КНР Ван И, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.