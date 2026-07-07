Нидерланды заявили об исчерпании возможностей для прямой военной помощи Украине

Министр обороны Нидерландов: у страны закончились ресурсы для помощи Украине

IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT
Фото: IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/www.globallookpress.com

Нидерланды не могут оказать дополнительную военную помощь Украине, заявила министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«У Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много», — отметила Йешильгез на полях саммита НАТО в Анкаре. В частности, страна достигла предела в вопросе поставки на Украину ракет для комплексов Patriot.

Теперь Гаага будет призывать другие государства помочь Киеву.

Ранее представитель российского посольства в Гааге сообщил, что в Нидерландах началась модернизация авиабаз и военной инфраструктуры. Дипломат назвал это признаком интеграции страны в систему планирования НАТО.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте