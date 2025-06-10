Украина надоела? Польша и Германия сделали неожиданное заявление

В Варшаве 9 июня состоялась встреча министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Семоняка и министра внутренних дел Германии Александра Добриндта. Оба чиновника поддержали идею поэтапного вывода украинских беженцев из систем социальной поддержки, сообщило польское МВД на своем официальном сайте .

На встрече обсуждались вопросы нелегальной миграции, борьба с преступностью и терроризмом. Вопрос об украинских беженцах стороны проговорили отдельно.

Как следует из сообщения МВД Польши, оба министра считают необходимым сокращать зависимость беженцев от государственной поддержки и усиливать меры по их интеграции в экономику и общество принимающих стран.

При этом Семоняк и Добринт не предлагают в принципе лишать дотаций беженцев с Украины. Главы МВД выразили желание получить на такие цели большую поддержку из общего бюджета Евросоюза.

По данным Брюсселя, в странах Евросоюза по данным на весну 2025 года зарегистрировали 4,2 миллиона украинских беженцев. Им предоставили временную защиту с правом на работу. Около 1,2 беженцев с Украины перебрались в Германию.

В июне 2025 года швейцарская газета предрекла Европе кризис из-за украинских беженцев.