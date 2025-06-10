Украина надоела? Польша и Германия сделали неожиданное заявление
МВД Германии и Польши предложили вывести украинских беженцев из соцподдержки
В Варшаве 9 июня состоялась встреча министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Семоняка и министра внутренних дел Германии Александра Добриндта. Оба чиновника поддержали идею поэтапного вывода украинских беженцев из систем социальной поддержки, сообщило польское МВД на своем официальном сайте.
На встрече обсуждались вопросы нелегальной миграции, борьба с преступностью и терроризмом. Вопрос об украинских беженцах стороны проговорили отдельно.
Как следует из сообщения МВД Польши, оба министра считают необходимым сокращать зависимость беженцев от государственной поддержки и усиливать меры по их интеграции в экономику и общество принимающих стран.
При этом Семоняк и Добринт не предлагают в принципе лишать дотаций беженцев с Украины. Главы МВД выразили желание получить на такие цели большую поддержку из общего бюджета Евросоюза.
По данным Брюсселя, в странах Евросоюза по данным на весну 2025 года зарегистрировали 4,2 миллиона украинских беженцев. Им предоставили временную защиту с правом на работу. Около 1,2 беженцев с Украины перебрались в Германию.
В июне 2025 года швейцарская газета предрекла Европе кризис из-за украинских беженцев.