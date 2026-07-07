Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников

Нидерланды и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил премьер-министр королевства Роб Йеттен, его процитировал ТАСС .

Подписание прошло на полях саммита НАТО в Анкаре. Йеттен отметил, что соглашение станет основой для широкого и структурного сотрудничества.

В апреле власти Нидерландов выделили Киеву 248 миллионов евро на производство БПЛА, а в июне еще 250 миллионов на закупку техники у нидерландских оборонных компаний.

Ранее на саммите министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус заявила, что ее страна уже слишком много сделала для Украины и не имеет возможностей для наращивания военной помощи. Она намерена призывать другие государства активнее помогать киевскому режиму.