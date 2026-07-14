Патрушев: как и в 90-е, Запад не сможет развалить Россию

Коллективный Запад сменил тактику и предпринял новую попытку развалить Россию. Противникам не удалось сделать этого до сих пор и не удастся в будущем. Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил об этом в интервью РИА «Новости» .

По его словам, в мире всегда существовали силы, ненавидящие Россию. Они готовы применить весь потенциал для уничтожения страны. Патрушев сообщил, что в прошлом для этого использовались нацисты и террористы, но все попытки провалились.

«Теперь Запад опять сделал ставку на неонацизм. Антироссийские замыслы никуда не ушли. <…> Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в 90-е и начале нулевых», — подчеркнул он.

Ранее о стремлении Запада противостоять России заявили в Словакии. Министр иностранных дел Юрай Бланар рассказал, как сорвались переговоры по Украине.