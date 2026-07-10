Киевский режим пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы показать западным кураторам «эффективность» применения их оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте ведомства.

Своими действиями Зеленский пытается показать, что Запад и дальше должен оказывать военную помощь. Таким образом он перекладывает на них «ответственность за свои военные преступления».

«Ведь все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их атакам беспилотниками. За апрель — июнь 2026 года от террора режима Зеленского погибли 422 человека, в том числе 21 ребенок. От повторных ударов по тем, кто пришел на помощь раненым, страдали медики и спасатели, а также сотрудники коммунальных служб.

Накануне ВСУ ударили по автобусу в поселке Старая Краснянка в ЛНР. Пострадали две пожилые женщины.