Захарова обвинила Зеленского в показательном терроре России
Захарова: Киев усиливает террор РФ, чтобы показать Западу эффективность оружия
Киевский режим пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы показать западным кураторам «эффективность» применения их оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте ведомства.
Своими действиями Зеленский пытается показать, что Запад и дальше должен оказывать военную помощь. Таким образом он перекладывает на них «ответственность за свои военные преступления».
«Ведь все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что в последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их атакам беспилотниками. За апрель — июнь 2026 года от террора режима Зеленского погибли 422 человека, в том числе 21 ребенок. От повторных ударов по тем, кто пришел на помощь раненым, страдали медики и спасатели, а также сотрудники коммунальных служб.
Накануне ВСУ ударили по автобусу в поселке Старая Краснянка в ЛНР. Пострадали две пожилые женщины.