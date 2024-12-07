«Ничего не останется». Захарова ответила Норвегии на слова о победе Украины

Захарова: Западу нужно позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе

Западным странам следует начать заботиться о спасении «остатков» Украины, а не о ее победе в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о необходимости обеспечить победу Украине. Она отметила, что вместо этого Запад должен прекратить поставки оружия ВСУ и не допустить снижения возраста мобилизации.

«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — предположила Захарова.

Ранее Эйде отреагировал на выступление российского коллеги Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ на Мальте. Он заявил, что заявление главы российского МИД «звучало как слова из параллельной вселенной», а Украина «должна победить».

На слова Эйде обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков. Он заявил, что норвежский министр не способен воспринимать не устраивающую его реальность.