«Ничего не останется». Захарова ответила Норвегии на слова о победе Украины
Захарова: Западу нужно позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе
Западным странам следует начать заботиться о спасении «остатков» Украины, а не о ее победе в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о необходимости обеспечить победу Украине. Она отметила, что вместо этого Запад должен прекратить поставки оружия ВСУ и не допустить снижения возраста мобилизации.
«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — предположила Захарова.
Ранее Эйде отреагировал на выступление российского коллеги Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ на Мальте. Он заявил, что заявление главы российского МИД «звучало как слова из параллельной вселенной», а Украина «должна победить».
На слова Эйде обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков. Он заявил, что норвежский министр не способен воспринимать не устраивающую его реальность.