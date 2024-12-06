«Ему надо обратиться за помощью к Маску». Сенатор высмеял главу МИД Норвегии

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде не способен воспринимать не устраивающую его реальность. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале .

Ранее Эйде отреагировал на выступление российского коллеги Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ на Мальте. Норвежец заявил, что заявление главы российского МИД «звучало как слова из параллельной вселенной», а Украина «должна победить и победит».

Пушков спросил норвежского министра, за счет чего Украина, по мнению последнего, может одержать победу, когда соотношение сил явно не в ее пользу. По словам сенатора, такие политики не способны в своих мыслях заходить дальше лозунгов.

«Таким людям надо вживлять искусственный интеллект, раз своего не хватает. Ему надо обратиться за помощью к Илону Маску. Возможно, он ему вставит другой чип и перепрограммирует», — иронично резюмировал политик.

На слова Лаврова обратил внимание не только Эйде. Глава МИД Германии Анналена Бербок начала критиковать позицию российского министра по Украине, однако ошиблась в численности населения Европы, увеличив ее почти вдвое.