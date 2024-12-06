«Ему надо обратиться за помощью к Маску». Сенатор высмеял главу МИД Норвегии
Пушков спросил главу МИД Норвегии, за счет чего тот хочет победы Украины
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде не способен воспринимать не устраивающую его реальность. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.
Ранее Эйде отреагировал на выступление российского коллеги Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ на Мальте. Норвежец заявил, что заявление главы российского МИД «звучало как слова из параллельной вселенной», а Украина «должна победить и победит».
Пушков спросил норвежского министра, за счет чего Украина, по мнению последнего, может одержать победу, когда соотношение сил явно не в ее пользу. По словам сенатора, такие политики не способны в своих мыслях заходить дальше лозунгов.
«Таким людям надо вживлять искусственный интеллект, раз своего не хватает. Ему надо обратиться за помощью к Илону Маску. Возможно, он ему вставит другой чип и перепрограммирует», — иронично резюмировал политик.
На слова Лаврова обратил внимание не только Эйде. Глава МИД Германии Анналена Бербок начала критиковать позицию российского министра по Украине, однако ошиблась в численности населения Европы, увеличив ее почти вдвое.