Норвегия резко отреагировала на слова Лаврова в ОБСЕ

Запад должен обеспечить победу Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, его слова привела п ресс-служба правительства королевства.

Таким образом он отреагировал на выступление российского коллеги Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ на Мальте.

«Заявление Лаврова звучало как слова из параллельной вселенной. Украина должна победить и победит в этом конфликте. С нами многие страны, поддерживающие не только Украину в ее героической борьбе за независимость, а также наши принципы, которые мы разделяем», — сказал Эйде.

На пресс-конференции после заседания ОБСЕ Лавров сообщил, что любые мирные инициативы по теме Украины должны учесть как проблемы с соблюдением прав человека, так и вопросы безопасности.

Ранее Лавров также рассказал о срыве переговоров с Украиной в 2022 году.