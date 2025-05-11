Президент России Владимир Путин выразил в своем предложении все необходимые условия для начала прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Здесь больше нечего ни прибавить ни убавить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова провел ТАСС.

«Вы знаете, сегодня ночью президент Владимир Путин сделал соответствующее заявление. В нем есть все. Пожалуйста, читайте, знакомьтесь. Мне кажется, тут уже ни прибавить ни убавить», — сказала она.

По мнению Захаровой, власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления Путина о необходимости возобновить прямые переговоры. Дипломат отметила, что у президента на первом месте обсуждение о первопричинах конфликта и только потом уже можно говорить о перемирии.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что диалог между Россией и Украиной должен проходить с учетом нынешней обстановки и итогов встреч, прерванных в 2022 году.