Ушаков: переговоры по Украине должны идти с учетом итогов прерванных в 2022 году

Переговоры с украинскими властями в Стамбуле должны проходить с учетом нынешней обстановки, а также итогов встреч, прерванных в 2022 году. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала .

«С учетом этого, с учетом, естественно, реальной ситуации», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков не стал раскрывать, кто может возглавить российскую переговорную группу. Он отметил, что Кремль сообщит об этом, когда появится распоряжение главы государства.

«Пока сейчас не скажу. Президент даст команду, тогда объявим, естественно», — подчеркнул дипломат.

Ранее на Западе раскрыли, что ждет Украину при отказе от предложения Путина. Ирландский журналист Чей Боуз указал, что российский президент дал киевскому режиму шанс.