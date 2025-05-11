Офис Зеленского уличили в неумении читать

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Захарова заявила, что власти Украины плохо прочитали заявление Путина

Office of the President of Ukraine
Фото: Office of the President of Ukraine

Киевские власти плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина о необходимости возобновить прямые переговоры. На это обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с  РИА «Новости».

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Путин четко обозначил: на первом месте переговоры о первопричинах. Только после этого речь может пойти о перемирии.

В ночь на 11 мая президент выступил с инициативой возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал цели переговоров с Украиной  — устранение первопричин конфликта при соблюдении интересов России.

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