Офис Зеленского уличили в неумении читать

Киевские власти плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина о необходимости возобновить прямые переговоры. На это обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».
«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что Путин четко обозначил: на первом месте переговоры о первопричинах. Только после этого речь может пойти о перемирии.
В ночь на 11 мая президент выступил с инициативой возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал цели переговоров с Украиной — устранение первопричин конфликта при соблюдении интересов России.
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