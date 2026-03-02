«Ни одной слезы». Меланию Трамп обвинили в замалчивании убийства школьниц в Иране

Поддубный: Мелания Трамп не пролила ни слезы после удара по иранской школе

Запад не отреагировал на необоснованный удар по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в иранском городе Минаб. Даже первая леди США Мелания Трамп не выразила сочувствия, сообщил военкор Евгений Поддубный в MAX .

Он напомнил, что американская ракета попала в здание в разгар занятий, так как суббота считается первым днем рабочей недели в Иране. Школа находилась в 600 метрах от объекта Корпуса стражей Исламской революции, что для высокоточного оружия, по словам Поддубного, считается внушительным расстоянием. Из-за промаха погибли по первым оценкам 148 человек, но в Белом доме не заметили этой трагедии.

«В мире никак не отреагировали вообще на это массовое убийство. Мелания Трамп не пролила ни одной слезы», — возмутился журналист.

Ранее молчание Запада возмутило официального представителя МИД России Марию Захарову. Союзники США намеренно «не заметили» убитых женщин и детей.