Число жертв удара США и Израиля по школе для девочек в Иране выросло до 165

Число погибших в результате американо-израильского удара по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб увеличилось до 165. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на местные власти.

«С окончанием разбора завалов школы „Шаджаре Тайебе“ из-под завалов были извлечены тела 165 павших мученической смертью», — говорится в материале.

Общее число раненых составило 96 человек, уточнило агентство Mizan со ссылкой на местную прокуратуру.

Иран ответил на вооруженную агрессию со стороны израильтян и американец, ударив по одной из резиденций офицеров ЦРУ в ОАЭ. Уничтожены шесть высокопоставленных военных и еще двое пострадали. Кроме того, КСИР атаковал штаб-квартиру ЦРУ в ОАЭ.

Ранее иранские военные ударили двумя ракетами по американской базе в Бахрейне, ликвидированы около 560 человек.