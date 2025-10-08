«Ни кроны из бюджета». Чехия отказалась напрямую помогать Украине

Чехия прекращает прямое бюджетное финансирование Украины и будет оказывать поддержку только через Европейский союз. Об этом заявил лидер движения ANO Андрей Бабиш, сообщило издание Novinky.

Политик заявил, что Прага готова выделить Европе 60 миллиардов крон (2,8 миллиарда долларов), которые впоследствии направят Украине.

«Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — сказал Бабиш.

По его словам, в нынешних реалиях Чехия не может оказывать прямую финансовую помощь другим странам, ведь ей нужно решать свои экономические проблемы.

Движение ANO, основанное Бабишем, победило на выборах в парламент Чехии. У организации будет 81 депутатский мандат из 200. Победа движения ANO может повлиять на пересмотр курса страны внутри Евросоюза и ослабление поддержки Украины.