Чехия призвала сделать прозрачной инициативу по боеприпасам для Украины

Инициатива по боеприпасам для Украины нуждается в прозрачности. Об этом заявил лидер движения ANO Андрей Бабиш на первой пресс-конференции после победы на выборах в Чехии. Его слова передало РИА «Новости» .

«Если кто-то зарабатывает на этом 30 миллиардов за счет Украины и людей — мне это не нравится, будем это решать. <…> Сделаем так, чтобы все было прозрачно. Война сама по себе ужасна, и нельзя допускать, чтобы на ней еще кто-нибудь обогащался», — заявил Бабиш.

Политик заявил, что не намерен мешать чешским производителям в поставках вооружений на Украину. Также в Чехии продолжат организовывать систему ПВО.

Движение ANO, основанное Бабишем, выиграло выборы в парламент Чехии. У организации будет 81 депутатский мандат из 200. Коалиция действующего премьера заняла второе место.

Победа движения ANO на парламентских выборах может привести к пересмотру курса страны внутри Евросоюза и ослаблению поддержки Киева, предположил политолог Вадим Сипров.