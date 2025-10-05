Победа движения ANO на парламентских выборах в Чехии может привести к пересмотру курса страны внутри Евросоюза и ослаблению поддержки Киева. Такое мнение высказал в беседе с редакцией 360.ru политолог Вадим Сипров.

У России новый союзник?

Политолог объяснил, что результаты выборов в Чехии отражают тенденцию, наблюдаемую во многих европейских странах — приход к власти национально ориентированных сил.

Сипров отметил, что, несмотря на заявления западных СМИ о «пророссийской» ориентации партии Андрея Бабиша, в Чехии нет политиков, которых можно было бы назвать открытыми сторонниками Москвы.

«То, что произошло на выборах в Республике, стройно и логично укладывается в общую для всей Европы политическую тенденцию — это приход к власти национально ориентированных сил», — акцентировал политолог.

Он добавил, что Бабиш, вероятно, будет действовать в духе премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана. Это, по его словам, станет «серьезным ударом по Брюсселю», поскольку Прага может начать проводить более независимую внешнюю политику.

Если новая власть Чехии действительно займет самостоятельную позицию, то народу этой страны уже не будет нужды «играть в чужие игры». Такое положение дел скажется и на позиции Праги в отношениях с Москвой — Сипров напомнил, что и с Орбаном, и с Фицо Россия поддерживает контакт.

«Эти политики действуют в другой политической парадигме, они выскочили из повестки евроатлантистов. И если новое правительство Чешской Республики сделает то же самое, то это очень серьезный удар по Брюсселю и их позиции», — объяснил политолог.