Незнакомец попытался подобраться к президенту Польши

В США в храме неизвестный под видом священника пытался пройти к Навроцкому

В США незнакомец в облачении священника попытался прорваться во время мессы к президенту Польши Каролю Навроцкому и его супруге. Об этом сообщил телеканал Polsat News .

Польский лидер посетил мессу в католическом храме в Дойлстауне во время поездки в Пенсильванию. Во время мероприятия и произошло странное происшествие с участием неизвестного мужчины в орнате.

«Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления», — говорится в материале.

Позже выяснилось, что этот мужчина и ранее мешал мессе, но впервые решился выдать себя за священника. Его задержали сотрудники службы безопасности.

