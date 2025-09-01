Навроцкий потребовал от Германии выплатить репарации Польше
Польский лидер Кароль Навроцкий потребовал от Германии репарации. Он поднял эту тему во время речи на полуострове Вестерплатте под Гданьском. Политика процитировало РИА «Новости».
«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага», — сказал он.
Президент объяснил, что репарации не будут заменой «исторической амнезии». Он назвал Польшу важнейшей страной на восточном фланге НАТО, которая хочет добиться справедливости, нуждается в правде и ясных отношениях с ФРГ. Польский лидер призвал власти поддержать требования о репарациях.
Ранее правительство Португалии отказалось платить репарации бывшим колониям в Африке. Журналисты напомнили, что в период с XV по XIX век страна насильно перевезла в Европу примерно шесть миллионов африканцев.