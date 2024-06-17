Нежелание США принять Палестину в ООН объяснили страхом перед переговорами на равных

Небензя: членство в ООН обеспечит Палестине диалог с Израилем на равных

США не заинтересованы в членстве Палестины в ООН. В случае принятия страна сможет вести диалог с Израилем на равных. Постпред России Василий Небензя заявил об этом РИА «Новости» .

«Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса», — сказал он.

Небензя заявил, что результатом переговоров двух стран — членов ООН стало бы создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. США, напомнил он, наложили вето на резолюцию с рекомендацией принять Палестину в ООН.

Постпред объяснил, что в понимании Белого дома вопрос признания Палестины государством следовало решить прямыми переговорами с Израилем. Небензя заявил, что на фоне событий в секторе Газа позиция США перестала находить столько же понимания, что и раньше.

Словения, Украина, Испания и некоторые другие страны решили признать Палестину государством. Против этого решения выступила Дания.