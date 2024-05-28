Парламент Дании выступил против признания Палестины государством

Датский парламент проголосовал против признания палестинского государства. Законопроект отклонили 28 мая, сообщило агентство Reuters.
Издание напомнило, что перед этим министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил об отсутствии предварительных условий для создания независимого государства.
Предложение признать Палестину государством выдвинули оппозиционные партии Дании «Красно-зеленая коалиция», «Альтернатива», «Социалистическая народная партия» и «Радикальная Венстре».
Ранее в тот же день Испания официально признала палестинское государство. Премьер-министр королевства Педро Санчес назвал это решение «историческим» и подчеркнул, что единственная цель его принятия — «установление мира между Израилем и Палестиной».