Парламент Дании выступил против признания Палестины государством

Фото: Unsplash

Датский парламент проголосовал против признания палестинского государства. Законопроект отклонили 28 мая, сообщило агентство Reuters.

Издание напомнило, что перед этим министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил об отсутствии предварительных условий для создания независимого государства.

Предложение признать Палестину государством выдвинули оппозиционные партии Дании «Красно-зеленая коалиция», «Альтернатива», «Социалистическая народная партия» и «Радикальная Венстре».

Ранее в тот же день Испания официально признала палестинское государство. Премьер-министр королевства Педро Санчес назвал это решение «историческим» и подчеркнул, что единственная цель его принятия — «установление мира между Израилем и Палестиной».

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте