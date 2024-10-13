Раскритиковавший западные страны в своей публикации заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев нанес сильнейший удар по НАТО, показав им неудобную правду. Об этом на своей странице в социальной сети X написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он процитировал пост с англоязычной страницы Медведева, который написал, что из-за постоянного предоставления денег Украине США оставили без помощи жителей Флориды после урагана «Милтон», Франция бросила на произвол судьбы своих фермеров, а Германия потеряла промышленность.

«Медведев разрушил страны НАТО, обрушив на них абсолютную истину в этом огромном новом твите», — написал Филиппо.

Французский политик добавил, что полностью поддерживает мнение Медведева, и призвал прекратить поставки оружия украинским бандитам, которые занимаются истреблением славянских народов.

Кроме публикации в социальной сети X, зампред Совбеза выпустил в своем Telegram-канале большой пост, в котором напомнил бывшему польскому генералу Раймунду Анджейчаку о многочисленных разделах его страны в ответ на угрозы запустить ракеты по Санкт-Петербургу, пригрозил физической расправой финским дипломатам за призывы к нападению на машины посольства России, а также предсказал развал Украины после вступления в НАТО.