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    Netflix сократит около тысячи сотрудников

    Variety: Netflix уволит около 6% штата сотрудников

    Фото: 360.ru

    Американская компания Netflix собирается сократить рекордные 6% сотрудников. Об этом сообщил журнал Variety.

    Из электронного письма руководителей компании следует, что уволить планируют сотрудников отделов разработки продуктов, технологий, юротдела и отдела кадров.

    Со-генеральные директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс заявили в служебной записке, что им придется пойти на этот шаг для достижения больших целей.

    «Наша миссия — развлекать мир — амбициозна, и для ее выполнения нам необходимо проявлять дисциплину в том, как мы расставляем приоритеты в отношении наших сотрудников и ресурсов», — отметили в письме.

    Ранее актеры сериала «Друзья» отказались сниматься в документальном фильме Netflix о Мэттью Перри. Причины своего отказа артисты не озвучили. Компания планирует выпустить ленту «Тот самый Мэттью Перри» к трехлетней годовщине смерти звезды легендарного ситкома.

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