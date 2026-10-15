Netflix сократит около тысячи сотрудников

Американская компания Netflix собирается сократить рекордные 6% сотрудников. Об этом сообщил журнал Variety .

Из электронного письма руководителей компании следует, что уволить планируют сотрудников отделов разработки продуктов, технологий, юротдела и отдела кадров.

Со-генеральные директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс заявили в служебной записке, что им придется пойти на этот шаг для достижения больших целей.

«Наша миссия — развлекать мир — амбициозна, и для ее выполнения нам необходимо проявлять дисциплину в том, как мы расставляем приоритеты в отношении наших сотрудников и ресурсов», — отметили в письме.

Ранее актеры сериала «Друзья» отказались сниматься в документальном фильме Netflix о Мэттью Перри. Причины своего отказа артисты не озвучили. Компания планирует выпустить ленту «Тот самый Мэттью Перри» к трехлетней годовщине смерти звезды легендарного ситкома.