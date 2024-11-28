Нетаньяху заявил о готовности Израиля к полномасштабной войне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ готовиться к «полномасштабной войне» в случае срыва перемирия в Ливане. Об этом глава правительства заявил в интервью 14 каналу.
«Если будет нарушено соглашение [о прекращении огня], мы перейдем к полномасштабной войне», — сказал Нетаньяху.
Премьер Ливана Наджиб Микати потребовал от Израиля соблюдать условия перемирия, которые вступили в силу утром 27 ноября. До этого военный кабинет еврейского государства утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане с 10:00. Гарантами соглашения выступили Франция и США.
За несколько часов до перемирия Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.
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