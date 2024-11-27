Премьер Ливана потребовал от Израиля соблюдать условия перемирия

Премьер Ливана Наджиб Микати потребовал от Израиля соблюдать условия перемирия, вступившего в силу утром. Трансляцию его выступления показал телеканал CNN.
«Мы требуем от израильского врага полностью придерживаться решения о прекращении огня и выводе войск из всех ливанских районов», — подчеркнул он.
Военный кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане с 10:00 (11:00 по московскому времени) 27 ноября. Покинуть ливанские территории необходимо в течение 60 дней, гарантами соглашения выступили США и Франция. Заключение договоренности подтвердил и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Однако за несколько часов до перемирия ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам движения «Хезболлы» в Бейруте и других городах Ливана.
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