Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

Израиль и ливанское радикальное движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Израильский премьер Нетаньяху пообещал жесткие меры в случае срыва договоренностей, сообщил израильский телеканал N12 .

Перемирие вступит в силу в среду, 27 ноября. Стороны прекратят боевые действия в 10:00 (11:00 по московскому времени). При этом ранее американский лидер Джо Байден говорил, что прекращение огня начнется уже в 04:00 (05:00 по московскому времени).

Условия сделки предполагают, что части израильских войск выйдут с ливанской территории в следующие 60 дней. Обеспечивать реализацию перемирия будут США и Франция — главы обеих держав уже сделали заявления по данному поводу.

Кроме того, сообщения о заключении сделки подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За договоренность выступили 10 из 11 членов израильского кабинета безопасности.

Сам Нетаньяху ранее говорил, что Израиль оставляет за собой право на жесткий ответ, если ливанская группировка решит нарушить соглашение.