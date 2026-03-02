Нетаньяху заявил, что он и Трамп «спасают мир»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Бейт-Шемеш, пострадавший от иранских атак. В интервью Fox News он заявил, что ядерная программа Ирана — это угроза для всего мира.

«Я много лет говорил, что они угрожают не только Израилю и не только Америке. <…> Но я говорил, что они также будут нацеливаться на тех, кто между ними, что они будут нацеливаться на Европу. И они это сделали», — подчеркнул он.

По словам израильского лидера, если Иран получит ядерное оружие и средства его доставки, включая баллистические и межконтинентальные ракеты, он будет представлять угрозу для всего человечества. Нетаньяху отметил, что его страна начала защищаться, но при этом она спасает и других.

«И я хочу выразить особую благодарность нашему великому другу и великому лидеру мира, Дональду Трампу, за то, что он присоединился к нам в этом решающем усилии по спасению мира», — резюмировал премьер-министр.

По последним данным, число американских военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе операции против Ирана, возросло до 18. Трамп анонсировал новую «большую волну» ударов по Исламской республике в ближайшее время.