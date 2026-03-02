Во время операции против Ирана пострадали 18 американских военных

Число американских военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе операции против Ирана, возросло до 18. Об этом сообщил телеканал CNN .

По его данным, всего смертельные ранения получили четыре американца. Они погибли в результате удара исламской республики по Кувейту.

«По словам представителя Центрального командования США капитана Тима Хокинса, в ходе военной операции США против Ирана 18 военнослужащих получили серьезные ранения», — отметил телеканал.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани подтвердил готовность страны к затяжной войне. По его словам, Белый дом, в отличие от Ирана, не планировал долговременное противостояние.

США начали проводить вместе с Израилем операцию против 28 февраля. Поводом для ударов стали безрезультатные переговоры с иранским руководством по ядерной программе.