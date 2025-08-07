Политолог Булавицкий допустил начало затяжной партизанской войны из-за оккупации сектора Газа

Кабмин Израиля заявил о намерении провести обсуждение полной оккупации сектора Газа. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал политолог Константин Булавицкий.

Он напомнил, что граждане Израиля представляют ХАМАС и другие вооруженные группировки в Газе как экзистенциальную угрозу.

«Оккупация Израиля в этом смысле позиционируется как „необходимое зло“ для установления полного военного и административного контроля над Газой», — пояснил аналитик.

По его словам, результатом реализации соответствующего сценария может стать затяжная партизанская война. Ввиду густонаселенности сектора Газа любая армия там будет уязвима, добавил Булавицкий.