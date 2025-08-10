Нетаньяху назвал цель Израиля в секторе Газа

Нетаньяху: цель Израиля состоит в освобождении сектора Газа от ХАМАС

Цель Израиля в секторе Газа состоит не в оккупации палестинского анклава, а в его освобождении от радикального движения ХАМАС. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова привело издание The Times of Israel .

«Наша цель — освободить Газу от террористов ХАМАС, а не оккупировать ее», — подчеркнул политик.

Нетаньяху заметил, что если ХАМАС освободит всех оставшихся заложников и сложит оружие, то боевые действия завершатся завтра.

«Под нашим контролем находится около 75% территории Газы. ХАМАС удерживает центральные лагеря Маваси и сам город Газу. Военные получили приказ ликвидировать оставшиеся опорные пункты ХАМАС», — добавил он.

Премьер-министр заметил, что Израиль до начала активных боевых действий позволит гражданскому населению возможность безопасно покинуть опасную зону и предоставит ему медицинскую помощь.

Ранее МИД России раскритиковал решение Израиля о расширении военной операции в Газе.