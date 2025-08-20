Минобороны Израиля утвердило план захвата города Газа
Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Предстоящую операцию назвали «Колесницы Гидеона — 2».
«После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде», — подчеркнул Кац.
По данным СМИ, в ближайшее время власти объявят о дополнительной мобилизации резервистов ЦАХАЛ.
Решение властей Израиля о расширении военной операции в секторе Газа грозит эскалацией в регионе, заявили ранее в МИД России. Там напомнили, что ситуация в анклаве обладает всеми признаками гуманитарной катастрофы. В скором времени в Газе может не остаться ни одного мирного жителя — всех их принудительно выдворят.