Нетаньяху согласился на призыв Трампа о прекращении огня в Иране

Израиль во время военной операции в Иране достиг всех поставленных целей, устранив «двойную экзистенциальную угрозу», связанную с ракетной и ядерной программами Тегерана. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В связи с достижением стратегических целей операции, и в полном согласовании с президентом [США Дональдом] Трампом, Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня», — сказано в заявлении.

Накануне вечером Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности с участием руководства армии и спецслужб, где подтвердил выполнение всех задач операции.

Как отметил RT, по данным еврейского государства, во время операции достигли установки полного господства в воздушном пространстве над Тегераном, нанесли серьезный ущерб иранскому военному руководству и уничтожили десятки объектов правительства Ирана. Какие именно объекты поразили и какие потери понесли иранские военные — не уточнили.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что в Иране погибли девять человек после атаки Израиля. Еще 33 пострадали.